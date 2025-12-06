İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi Celaliye Mahallesi’nde yaklaşık 5 ay önce kuyumcu dükkanı açan Fatih Çelik altın almak isteyenlerden parayı alıp altını daha sonra teslim edeceğini, altın satanlardan ise altını alıp ödemeyi sonra yapacağını söyledi. Bu yöntemle farklı kişilerden yüksek miktarda para ve altın topladığı belirtilen Çelik’e bir süredir ulaşılamıyor.

Dükkanın uzun süredir kapalı olduğunu gören müşteriler, çevre esnafına durumu sordu. Günler geçmesine rağmen Çelik’e ulaşamayınca çok sayıda kişi polis merkezine ve savcılığa giderek şikâyette bulundu.

"TEMİZ VE GÜVENDİĞİMİZ BİR ÇOCUKTU"

Mağdurlardan Ercan Tiryaki, “17 bin 200 lira bıraktım. ‘3 gram altın sonra verilecek’ diye kağıt verdi. Temiz ve güvendiğimiz bir çocuktu. Ertesi sabah dükkan kapalıydı. Çok kişi mağdur” dedi.

Esnaf komşusu Erdal Töngel ise, “Piyasadan altın toplayıp kaçtığı söyleniyor. Tanımıyoruz ama birçok kişi bize gelip soruyor. Bir müşterisi ev alacağı için 1 milyon liralık altınını bırakmış, ertesi sabah dükkan kapalı bulmuş” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.