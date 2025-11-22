İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir lisede 16 yaşındaki İ.M.K. ve 16 yaşındaki H.H.A. arasında çıkan kavga sonucu ağır yaralanan İ.M.K., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan diğer öğrenci H.H.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre , 20 Kasım Perşembe günü Kartal’da bulunan bir lisede aynı sınıfta eğitim gören İ.M.K. ve H.H.A. arasında iddiaya göre önce şakalaşma yaşandı. Şakalaşmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.A., İ.M.K.'ya yumruk attı. Aldığı darbe ile yere düşen öğrenci başını zemine vurdu ve baygınlık geçirdi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine okula sağlık ekipleri yönlendirdildi. Yaralı öğrenci olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan öğrencinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi gören öğrenci bugün hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan H.H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli öğrenci çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.