İstanbul’un Güngören ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç, park halindeki 4 aracın üzerine devrildi. Olay, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi’ndeki bir sokakta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen ağaç, sokakta bulunan araçların üzerine düştü. 2 araçta ağır hasar oluşurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sokak güvenlik şeridiyle trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek kaldırdı.

"TAM BİR SANİYEDE KURTULDUM"

Ağacın altında kalmaktan son anda kurtulduğunu söyleyen Barış Kişo, “Aracımla sokaktan geçiyordum. Önümdeki kamyonet yavaş gidiyordu, ben de yavaşlamak zorunda kaldım. Kamyonet geçtikten hemen sonra bir çatırdı duydum. Ağacın aşağı doğru düştüğünü gördüm, frene bastım. Durmamla birlikte ağaç devrildi. Dalları aracın kaportasına değdi. Kimsenin canına bir şey gelmemesi büyük şanstı. Tam 1 saniye ile kurtuldum” dedi.