Olay, saat 17.20 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Bakan Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre motosikletli bir kişinin caddedeki bir kadına laf atması üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme ve yumruklu kavgaya dönüşürken, F.A. bıçakla yaralandı. Ardından silahların da kullanıldığı kavgada toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede silah bulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kavga anlarının çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı öğrenildi.

