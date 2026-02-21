İstanbul Bağcılar'da, 12 Şubat'ta meydana gelen bıçaklama olayının ayrıntıları netleşti. Olay, Yıldıztepe'deki metro istasyonu çıkışında yaşandı. Kalabalık bir grubun henüz kimliği tam belirlenemeyen bir çocuğu darbettiğini gören 27 yaşındaki O.Ç., duruma müdahale etmek istedi. Çocuğu kurtarmaya çalışan genç ile grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve O.Ç. bıçaklanarak yaralandı.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Olayın ardından bölgeden kaçan zanlıları yakalamak için harekete geçen polis ekipleri, yaşları 18'den küçük olan üç şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı. Emniyetteki ifade ve resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Zanlılardan biri tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki kişi serbest bırakıldı.
YARALI GENCİN SAĞLIK DURUMU İYİ
Kavga sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan O.Ç., olay yerine sevk edilen ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gerekli tıbbi müdahaleleri yapılan gencin genel sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.