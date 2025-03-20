İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan 2 soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından vatandaşlar dün saat 14:00'te CHP il ve ilçe örgütlerinde toplanmaya başlamıştı.
Saat 20:30'da ise binlerce vatandaş Saraçhane'de toplandı.
Dün Saraçhane'de bir araya gelen onbinlere İBB binasına kurulan dev hoparlörlerden CHP'nin Cumhurbaşkanı aday adayı İmamoğlu'nun il gezilerindeki konuşmaları dinletildi.
Bu sabah saatlerinde ise Metro İstanbul'da İmamoğlu'nun bu gezilerindeki konuşmaları anons olarak verildi.
Vatandaşlar tarafından İmamoğlu'nun, "Bu savaşı kazanacağım, Allah şahit, hodri meydan!" sözleri kayda alındı.