İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde 2 şüpheliden biri yanında bulunan kurusıkı silahla havaya ateş etti. Silah seslerini duyan polis ekipleri olay yerine geldi. Şüphelilerin kaçtığını fark eden ekipler kısa süren kovalamaca sonrası 2 kişiyi yakaladı. Yaşanan kovalamaca çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre Gökalp Mahallesi 48/2 Sokak'ta yürüyen 2 şüpheliden biri yanında bulunan kurusıkı silahla havaya ateş etti. Silah seslerini duyan polis ekipleri olay yerine hızla gelerek ateş eden şüphelileri kovalamaya başladı. Kaçan şüpheliler kısa sürede yakalanarak polis merkezine götürüldü.

KOVALAMA ANI KAMERADA

Polis ekipleriyle şüpheliler arasındaki kovalamaca çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, şüphelilerin polis ekiplerinden kaçtığı anlar kaydedildi.