İstanbul'un Beşiktaş, Kağıthane, Şile, Sarıyer ve Beykoz ilçelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu.

Şile ve Kağıthane Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz mahalle yollarında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Beykoz Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise "İlçemiz genelindeki kar ve buzlanma sebebiyle 2 Ocak 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.

SARIYER'DE EĞİTİME 1 GÜN ARA!

Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Kalaylı "Sarıyer ilçemiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak 2026 Cuma günü Sarıyer ilçe resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dâhil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir.Kamu kurumlarımızda görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Ancak sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir." dedi.



VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 5 ilçede eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmesi yönündeki kararın üniversiteleri kapsamadığına vurgu yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

- İstanbul’un Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında 'yüz yüze eğitim' faaliyetlerine 02 Ocak 2026 Cuma günü bir (1) gün süreyle kaymakamlıklar kararıyla ara verilmiştir.

- Bununla birlikte bu ilçelerde, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Gazi, Malûl Gazi, Engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel de idari izinli sayılacaktır. Ancak “8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu; sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır. Alınan bu karar, üniversiteleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor.