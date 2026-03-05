İstanbul'un Fatih ilçesi Seyyid Ömer Mahallesi'nde bir silahlı saldırı olayı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Kasım Sokak üzerinde bulunan bir okulun önünde yaşanan olayda, 30 yaşındaki Semiha D., boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşinin silahlı saldırısına uğradı.
Başından vurularak ağır yaralanan Semiha D. için çevredeki vatandaşların ve olay yerinde bulunan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından fenalaşan kadının yakınlarına da bölgedeki ekipler tarafından müdahale edildiği bildirildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Semiha D.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı kadın, müdahalenin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.
Yaralı kadının hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak, saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı