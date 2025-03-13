İstanbul'un Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, oto tamircisi Volkan Salcıoğlu, dükkanında çalıştığı sırada maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırganın silahından çıkan 3 kurşun Salcıoğlu'nun vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Salcıoğlu kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Salcıoğlu'nu ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırdı. Salcıoğlu hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı
'GELDİĞİMİZDE SALDIRGAN KAÇTI'
Çevrede esnaflık yapan Ahmet Tükenmez, "Biz yan taraftaydık, silah sesi duyduk. Geldiğimizde saldırganın kaçtığını gördük. Yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdılar. Durumu pek iyi değildi. Kendisi esnaf, komşumuz oluyor. Sakin birisiydi" dedi.