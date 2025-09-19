Osmanlı Padişahı III. Selim tarafından temelleri atılan modern ordu yapılaşmasının hayata geçirilen ilk projesi olan Azatlı Baruthanesi, 1794 yılında temeli atılmış ve 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmıştı.



Bugünlerde harabeyi andıran bu yapı Mehmet Şerif Efendi tarafından 1795-1796 yılları arasında inşa ettirildi.

Böyle bir yapının varlığını dahi bilmeyen çok sayıda insan, Azatlı Baruthanesi nerede? Azatlı Baruthanesi’ne nasıl gidilir? gibi soruları internette aratarak merakını gidermeye çalışıyor.



Tarihi alan Küçükçekmece gölünün güneyinde kalırken, demir bloklarla örülen yapı Osmanlı döneminde barut üretimi için uzun yıllar kullanılmış. Bugün çevresinde hangar tarzı yapı kalıntıları ve bir havuz bulunmakta.



GÜNÜMÜZE YALNIZCA KALINTILARI ULAŞMAYI BAŞARDI

Osmanlı ordusunun İstanbul, Selanik ve Gelibolu’da bulunan baruthanelerinden verim alınmaması üzerine yeni ve modern bir baruthane yapılmasına karar verilerek inşasına başlanan baruthanenin, günümüzde yalnızca kalıntıları ayakta duruyor.



Barut üretiminde hem kaliteyi yakalamak hem de zamana uygun harp silahlarını kullanabilmek için barut yapımı çok önemliydi. Padişah III. Selim, hayvan gücüyle çalışan baruthanelerin yerine su çarkıyla çalışan ve sürekli üretimin su gücüyle ara vermeden yapılması gerektiğini düşünerek bu yönde çalışma yapılması istemiş, önceleri saat ustası olan ve mekanik bilgisi yüksek olan Arakel Dadyan, baruthane için çalışmalarına başlamıştı.



TARİHİ YAPI DEFİNECİLERİN GAZABINA UĞRADI



Görüntülerde, günümüze kadar yalnızca bazı bölümlerinin ayakta kaldığı tarihi yapının, havuz kısmı ve üretimin kısmı görülüyor. Katlı olan yapının olası çökmeleri önlemek için demir bloklarla örüldüğü de görüntülere yansıyor. Zamanla yapının define avcıları ve evsizler tarafından tahrip ettiği alanlar dikkat çekiyor.



Baruthanenin kapalı bir odasının ise define avcıları tarafından oyuklar kazılarak tahrip edildiği görülüyor.





