İstanbul'da toplu taşımada skandal bir olay yaşandı... Eyüpsultan ilçesinde bir minibüs şoförü cep telefonundan müstehcen video açtı.

YOLCULARI UMURSAMADI

Yolculara aldırış etmeyen şoför hem aracı kullanmaya hem de videoyu izlemeye devam etti.

Şoförün videodaki sesleri duymak için cep telefonunu kulağına yaklaştırdığı da görüldü.

Bir yolcunun kaydettiği görüntüler sosyal medyada da büyük tepki gördü.

'ÖMÜR BOYU EHLİYETİNE EL KONULMALI'

Kullanıcılar, "Rezilliğe bak ya bunun ömür boyu ehliyetine el konulmalı", "Bu görüntü dikkate alınıp işlem yapılır inşallah" "Bu kadarına da pes, izlediği yetmiyor bir de dinliyor" gibi yorumlar yaptı.