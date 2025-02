Ramazan ayı başlıyor. İslam dünyasının oruç ibadetini yaptığı Ramazan ayına ilişkin İstanbul'da da hazırlıklar tamamlandı. İBB Ramazan ruhunun tüm şehre yayılması için düzenlediği projeleri de açıkladı.

CAMİİLERE ÖZEL BAKIM RAMAZAN BOYUNCA SÜRECEK

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında imzalanan protokol çerçevesinde, İstanbul genelindeki camilerde rutin bakım ve temizlik çalışmaları başladı. Çalışmalar kapsamında, 39’u selatin camisi olmak üzere toplam 44 camide bakım ve temizlik gerçekleştirildi.

Fatih, Süleymaniye, Nusretiye, Nuruosmaniye ve Eyüpsultan gibi tarihi camilerde, 116 kişilik uzman ekip tarafından ilk teravih namazı öncesinde kapsamlı bir temizlik ve bakım yapıldı. Mimari süslemeler, asırlık avizeler ve camlar büyük bir hassasiyetle temizlendi. Tarihi yapıları koruma amacıyla yapılan çalışmalar, her bir caminin özel yapısına uygun olarak titizlikle yürütüldü.

Ayrıca İstanbul’un üç büyük yeni camisi olan Büyük Çamlıca, Ataşehir Mimar Sinan ve Marmara İlahiyat camilerinde de benzer temizlik ve bakım çalışmaları sürdürülüyor. Camilerin çevresi, avlusu ve haziresi de temizlik çalışmalarına dahil edilerek, camilerin hem iç hem de dış mekanları titizlikle bakım altına alındı. Çalışmalar Ramazana ayı boyunca devam edecek.

217 BİN 500 KİŞİYE İFTAR VERİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine ve vatandaşlara yönelik geniş kapsamlı iftar hizmetleri sunmayı sürdürüyor. İBB Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ramazan boyunca toplam 217 bin 500 kişiyi iftar çadırlarında ağırlamayı planlıyor. Günlük 7 bin 500 kişilik kapasiteyle Esenyurt, Bahçelievler ve Sancaktepe meydanlarında iftar verilecek. Bu organizasyonlar, hem ihtiyaç sahiplerine hem de İstanbul’daki vatandaşlara birlikte iftar yapma fırsatı sunacak.

MOBİL BÜFELER KULLANIMDA OLACAK

Ayrıca, İBB, ramazan boyunca 18 farklı noktada mobil büfeler aracılığıyla kumanya paketi ve sıcak çorba dağıtımına da devam edecek. Günlük olarak 18 bin kumanya dağıtılması planlanırken, toplamda 522 bin iftar öğünü sunulacak.

KENT LOKANTALARI İFTARDA DA HİZMET VERECEK

İstanbul'daki İBB Kent Lokantaları da ramazan ayında önemli bir rol üstleniyor. Bu lokantalarda toplam 58 bin iftar yemeği verilecek. Kent Lokantaları, her akşam 2 bin kumanya dağıtımı da gerçekleştirerek, ramazan boyunca iftar ihtiyacı duyan vatandaşlara destek olacak.

SAĞLIKÇILARA SAHUR VE İFTAR DESTEĞİ VERİLECEK

Sağlık çalışanları ve hasta yakınları da unutulmadı. Hastane acil servislerinde görev yapan sağlık personeline ve hasta yakınlarına günlük 2 bin kişilik sahurluk paketi sunulacak.

Boğaz’daki gemi turlarında ise her gün 200 kişi iftar yapacak ve toplamda 4 bin kişiye ikramda bulunulacak. Bu özel etkinlik, İstanbul'un eşsiz manzarasında ramazan ayını keyifle geçirmeye olanak sağlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ramazan ayında sosyal destek faaliyetlerini artırarak, ihtiyaç sahiplerine yönelik önemli yardımlar sunuyor. İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 100 bin hane için 2 bin liralık Ramazan Kuponu Desteği sağlıyor. Bu destek, özellikle kanser ve kronik hastalıkları bulunan bireyler, bakım veren kadınlar, engelli bireylere bakım verenler, yaşlılar, tek başına yaşayan kadınlar, tek ebeveynli aileler ve şiddet mağduru kadınlara öncelikli olarak verilecek.

SOSYAL YARDIMLAR SÜRECEK

Her ay düzenli olarak ihtiyaç sahiplerine sunulan Sosyal Destek İstanbulkart, bu Ramazan’da da devam edecek. 200 bin ihtiyaç sahibinin hesabına her ay 1500 lira yatırılacak. Bu kartlar, düşük gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olurken, Ramazan ayında da önemli bir rahatlama sağlayacak.

615 BİN ÜCRETSİZ PİDE

Halk Ekmek aracılığıyla, Ramazan boyunca emekliler ve asgari ücretle geçinen ailelere toplamda 615 bin adet ücretsiz pide dağıtılacak. Bu hizmet, özellikle Ramazan ayı boyunca düşük gelirli vatandaşların iftar sofralarına katkı sağlamak amacıyla sunulacak.

İBB Kadın Hizmet Merkezleri ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kadınlar için özel türbe ve cami ziyaretleri düzenleyecek. Bu etkinlikler, kadınların manevi ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmayı amaçlarken, Ramazan ayında toplumsal dayanışmayı pekiştirmeyi hedefliyor.

KÜLTÜR MERKEZLERİNDE ÖZEL HAZIRLIK

İBB, kültür merkezlerinde Ramazan boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Konserler, tiyatro gösterileri, film gösterimleri ve atölyeler, her hafta belirli günlerde İstanbullularla buluşacak. Her çarşamba ücretsiz konserler, her cuma yetişkin tiyatroları, her pazar çocuk tiyatroları, her cumartesi film gösterimleri ve her salı-cumartesi atölyelerle Ramazan, kültürel bir şölenle geçecek.

RAMAZAN TIRLARI ŞEHRİ GEZECEK

Ramazan ayı boyunca her gün 14:00-19:00 saatleri arasında, konserler, illüzyon gösterileri, yarışmalar ve atölyelerle Ramazan Tırı ve Sahnebüs, 25 ilçede çocuklarla buluşacak. Bu etkinlikler, çocukların Ramazan’ı daha eğlenceli ve anlamlı bir şekilde geçirmelerine olanak sağlayacak.

İBB Orkestraları, Ramazan boyunca İstanbul’un çeşitli ilçelerinde konserler verecek. Sultanahmet, Pendik, Küçükçekmece, Ümraniye, Gaziosmanpaşa, Üsküdar ve Esenler gibi ilçelerde yapılacak etkinlikler, Ramazan ruhunu müzikle yaşatacak.

YENİKAPI ETKİNLİK ALANINDA ÖZEL ETKİNLİKLER PLANLANDI

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda ise her akşam farklı illerin kültürel öğeleri, yerel sanatçılar, yöresel ürünler ve dini yayın stantları ile Ramazan ruhu yaşatılacak. Bu etkinlik, İstanbullulara Ramazan’ın manevi atmosferini hissettirecek.

Artİstanbul Feshane’de de konserler, söyleşiler, dinletiler ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra Ramazan Pazarı kurulacak. Burada, ziyaretçilere yöresel ürünler, hediyelikler ve çeşitli kültürel aktiviteler sunulacak.

İFTAR VE SAHUR ARASI MÜZELER ÜCRETSİZ

İBB, İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını keşfetmek isteyenler için gece yarısına kadar açık olacak bazı müzelerle Ramazan boyunca özel bir fırsat sunacak. Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Miniatürk ve Panorama 1453 Tarih Müzesi gibi önemli mekanlar, iftardan gece yarısına kadar ücretsiz olarak gezilebilecek. Ayrıca müzelerde çeşitli atölyeler, sergiler, müzik dinletileri ve özel gösteriler düzenlenecek.

İBB Turizm Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenecek geziler, Ayasofya, Süleymaniye ve Eyüpsultan Camii gibi tarihi ve dini mekanları keşfetmek isteyenler için ücretsiz olacak. Bu geziler, İstanbul’un tarihi dokusunu ve manevi mirasını ziyaretçilere tanıtacak.

İBB HALK EKMEK'TE PİDE NE KADARA SATILACAK?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ramazan’da Halk Ekmek’in pide üretimini artıracağını ve 350 gram pideyi 15 liraya İstanbullulara sunacağını açıkladı. Bu, özellikle düşük gelirli vatandaşlar için önemli bir destek olacak.