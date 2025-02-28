İstanbul’da Ramazan sofraları bu yıl daha pahalıya kurulacak. İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 2025 Ramazan ayı temel mutfak harcama raporunu açıkladı.

Verilere göre, 2024 Ramazan ayında 7.249 TL olan mutfak masrafı, bu yıl 10.565 TL’ye yükseldi. En büyük fiyat artışı kahvede görülürken, et ve yağ gibi temel gıda ürünlerindeki zam oranları dikkat çekti.

İPA’nın yayınladığı verilere göre, İstanbul'da mutfak harcamalarında geçen yıla kıyasla yüzde 45,75’lik bir artış yaşandı. Temel gıda ürünlerindeki zamlar ise ürkütücü seviyelere ulaştı. Mercimeğin fiyatı yüzde 51,61 artarken, kırmızı ette bu oran yüzde 55,10 olarak ölçüldü. Ayçiçek yağındaki fiyat artışı yüzde 62,28 olurken, kahvede yüzde 121,79 gibi rekor bir yükseliş yaşandı.

İPA Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce, yüksek enflasyonun Ramazan sofralarını da vurduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Savaş halindeki Rusya ve Ukrayna’da bile gıda enflasyonu yüzde 10’un altında. Türkiye’deki gıda enflasyonu ise Avrupa’daki 10 ülkenin toplamı kadar. Aynı dönemde asgari ücret sadece yüzde 30 arttı. Ücretler enflasyona yetişemediği için bu yıl Ramazan sofraları küçülecek, halkımız Ramazan’ı buruk geçirecek."

💥Bu yıl Ramazan sofrası kurmak geçen yıla göre yüzde 45 daha pahalı



📌 Yüksek gıda enflasyonu ramazan sofralarını da vurdu. Savaş halindeki Rusya ve Ukrayna’da bile gıda enflasyonu yüzde 10’un altında. Türkiye’deki gıda enflasyonu Avrupa’daki 10 ülkedeki gıda enflasyonunun… https://t.co/8nqOD1kUUQ — Doç. Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) February 28, 2025

Artan fiyatlar, vatandaşların Ramazan sofralarındaki çeşitliliği azaltırken, dar gelirli kesimin daha da zor bir süreçle karşı karşıya kalmasına neden oluyor.