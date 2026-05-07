Bir minibüste yolculuk yapan yabancı uyruklu bir kişinin, genç bir kadını cep telefonuyla gizlice kayda aldığı iddia edildi. Olayın ardından şahsın görüntüleri kendi sosyal medya hesabında “minibüsteki kız” notuyla paylaştığı öne sürüldü.

PAYLAŞIMA SOSYAL MEDYADAN SERT TEPKİ

Söz konusu görüntülerin kısa sürede yayılması sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Çok sayıda kullanıcı, genç kadının rızası olmadan görüntülerinin çekilip paylaşılmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini ve rahatsız edici bir davranış olduğunu dile getirdi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise şahıs hakkında yasal işlem başlatılması gerektiğini savunurken, olay kısa sürede gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline geldi.