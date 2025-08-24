Temmuz, tarihin en sıcak ve kurak aylarından biri olarak kayıtlara geçerken, ağustosla birlikte kavurucu sıcaklıklar azalmaya başladı.

Bazı meteoroloji uzmanları sıcaklıkların düşmeyeceğini ve 'Eyyam-ı Bahur' diye tabir edilen sıcak hava dalgasının geri döneceğini iddia etmişti.

'HAVALAR SERİNLEYECEK'

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise Haziran ve Temmuz'da sıcak hava dalgasının çok yaşandığını artık havaların serinleyeceğini belirtti.

Şen, X hesabından bir video paylaştı. 25 Ağustos (Pazartesi) itibarıyla sıcaklıkların 1-2 derece düşeceğini söyleyen Şen, şu ifadeleri kullandı:

'PAZAR AKŞAMI YA DA PAZARTESİ SABAHI YAĞMUR YAĞACAK'

'Türkiye’de sıcaklık ortalamaya doğru gerilemeye başladı. Sıcaklık bugünden itibaren 1-2 derece ortalamanın altında seyredecek önümüzdeki hafta boyunca. Yağışsız periyot hâlâ devam ediyor. Pazar günü Kuzey bölgeler, Batı Karadeniz ve Marmara’da nem artacak. Çok hafif de olsa yağış görülebilir. Pazar akşamı veya Pazartesi sabahı görülebilir.

Pazartesiden itibarıyla tekrar normalin altına düşmesiyle bir serinleme olacak ama önümüzdeki hafta sonuna kadar ortalamanın üzerine çıkacak. Önümüzdeki hafta İstanbul’da sıcaklık 28 dereceye kadar düşecek.'