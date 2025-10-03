Yağışla birlikte Maltepe Altayçeşme Mahallesi başta olmak üzere pek çok noktada su seviyeleri kaldırım yüksekliğini aştı. Sokak ve caddelerde biriken sular nedeniyle araçlar güçlükle ilerlerken, bazı sürücüler yolda kaldı. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına da yansıdı.

VATANDAŞLAR KÖPRÜ ALTINA SIĞINDI

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerinin tentelerine ve köprü altlarına sığınarak yağışın dinmesini bekledi. Toplu taşıma araçlarını kullananlar ise durak ve istasyonlarda uzun süre beklemek zorunda kaldı.

AKOM'DAN UYARILAR YAPILDI

AKOM, yağışların İstanbul genelinde gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli şekilde devam edebileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar, özellikle alçak kesimlerde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağmurun ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, suya gömülen araçlar, yolda mahsur kalan yayalar ve zor anlar yaşayan sürücüler dikkat çekti. Kullanıcılar, özellikle altyapı eksikliği nedeniyle bazı bölgelerde her yağmur sonrası benzer manzaraların yaşandığını vurguladı.