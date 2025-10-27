AKOM: “Sağanak ve Fırtına Etkili Olacak”

AKOM’dan yapılan son açıklamaya göre, hafta sonu ılık ve parçalı bulutlu geçen havanın ardından bugünden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar ve şiddetli rüzgâr kenti etkisi altına alacak.

Rüzgârın zaman zaman fırtına şiddetinde eseceği, özellikle Avrupa Yakası ve boğaz çevresinde etkisini artıracağı tahmin ediliyor.

Metrekareye 30 Kilogram Yağış Düşecek

Meteoroloji verilerine göre, İstanbul genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle düşük kotlu bölgelerde, altyapı sorunu bulunan mahallelerde ve araç alt geçitlerinde dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Yağışların yarın da aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Valilikten Fırtına Uyarısı: “Lodos 75 km’ye Kadar Çıkabilir”

İstanbul Valiliği de yazılı bir açıklama yaparak Marmara bölgesinin güneyinde lodosun etkili olacağını duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rüzgârın pazartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50–75 km hızla) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir.

Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.”

Vatandaşlara Uyarı: Dikkatli Olun

AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü, olası su baskınları, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ve trafik aksaklıklarına karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Yetkililer, olumsuz hava koşulları süresince zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması ve araçların su baskını riski bulunan bölgelere park edilmemesi gerektiğini hatırlattı.

İstanbul yeniden yağışlı bir haftaya hazırlanıyor.

Meteoroloji uzmanları, hava durumunu yakından takip eden vatandaşların AKOM ve Valilik tarafından yapılacak yeni açıklamaları izlemelerini öneriyor.