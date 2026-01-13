İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Reşitpaşa Mahallesi’nde, alkollü içki tüketiminin ardından rahatsızlanan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan mahalle bakkalının sahibi Ali M. (54), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İÇKİYİ İÇTİ HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgilere göre, mahallede yaşayan Veyis Baylan (51), 10 Ocak Cumartesi günü sokaktaki bakkala gitti. Bakkal sahibi tarafından kendisine hediye edildiği belirtilen alkollü içkiyi alan Baylan, evine döndükten sonra içkiyi tüketti. Bir süre sonra rahatsızlanan Baylan için gece saatlerinde sağlık ekiplerinden yardım istendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Baylan’ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Baylan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BAKKAL SAHİBİ TUTUKLANDI

Baylan’ın eşi Randa B.’nin polise verdiği ifadede, eşinin gündüz saatlerinde içkinin bir kısmını içtiğini, gece saatlerinde ise öksürme ve kusma şikâyetleriyle fenalaştığını ve bunun üzerine 112 Acil Servis’i aradığını söylediği öğrenildi.

HEDİYE EDİLEN İÇKİLER PROMOSYON ÇIKTI

Olayla ilgili soruşturma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bakkal sahibi Ali M.’yi gözaltına aldı. Ali M.’nin ifadesinde, işletmeye firmalar tarafından gönderilen promosyon kutusundaki alkollü içeceği Baylan’a verdiğini söylediği belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali M., “taksirle öldürme” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Veyis Baylan’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek raporun beklendiği bildirildi.