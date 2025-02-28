İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla “parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik” suçlarının önlenmesine yönelik bir operasyon başlattı.

Yapılan titiz çalışmalar, kalpazanların piyasaya sahte döviz ve Türk Lirası sürmeye hazırlandıklarını ortaya çıkardı. Sahte paraların, para sayma makineleri aracılığıyla üretildiği ve piyasaya sürülmek üzere bekletildiği bilgisini alan polis, söz konusu şebekeyi takibe aldı.

27 ADRESE BASKIN YAPILDI

Polis, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 21 Şubat’ta İstanbul, Osmaniye ve Edirne illerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. 27 adrese yönelik yapılan baskınlarda, 25 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 13.536 adet sahte dolar, 1.500 adet sahte avro, 9.101 adet sahte avro ve 18.800 adet sahte avro ele geçirildi. Ayrıca, 74 adet sahte Türk Lirası, bir adet tabanca, iki para sayma makinesi ve 26 cep telefonu da operasyon kapsamında bulundu.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yapılan yasal işlemlerin ardından 12 şüpheli serbest bırakılırken, 3 şüpheliye adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Diğer 10 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.