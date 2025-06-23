MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi genelinde önümüzdeki günlerde etkili olacak sıcak hava dalgasına karşı uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemizde halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 24 Haziran 2025 Salı gününden itibaren artarak mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkması bekleniyor" denildi.

Açıklamada, özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların, günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanlarda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

SICAKLIKLAR 30 DERECEYİ AŞTI

Tahminlere göre hava sıcaklıkları İstanbul’da 33, Edirne’de 39, Kırklareli’nde 38, Tekirdağ’da 33, Kocaeli ve Sakarya’da 36, Yalova’da ise 35 dereceye kadar yükselecek.