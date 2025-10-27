Olay, saat 17.00 sıralarında Beşiktaş Yıldız Mahallesi’nde meydana geldi. Rüzgarın etkisiyle cadde üzerindeki bir ağaç kökünden kırılarak park halindeki cipin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ağacı elektrikli testereyle keserek kaldırdı. Araçta özellikle ön cam kısmında hasar meydana geldi. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

Şişli’de elektrik direği iki araca zarar verdi

Yaklaşık aynı saatlerde Şişli Fulya Mahallesi’nde de şiddetli rüzgar nedeniyle bir elektrik direği devrildi. Direğin devrildiği sırada park halinde bulunan iki araçta maddi hasar oluştu. Ekiplerin kısa sürede müdahale etmesiyle direk kaldırıldı, bölgede güvenlik önlemleri alındı.

Sarıyer’de de benzer olay

Sarıyer Bahçeköy Mahallesi’nde de rüzgarın etkisiyle bir ağaç park halindeki cipin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, cipin ön camında hasar meydana geldi. İtfaiye ve belediye ekipleri bölgede temizlik ve güvenlik çalışması yaptı. Kent genelinde etkili olan şiddetli rüzgarın gün içinde yer yer devam etmesi bekleniyor.