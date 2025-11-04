İstanbul Bağcılar Sancaktepe Mahallesi’nde 31 Ekim’de meydana gelen olayda, bir kafede servis yüzünden başlayan tartışma kanlı bitti.

Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, tartışmanın büyümesiyle 20 yaşındaki Havin Taşçı, Şeymanur Sanbay tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, cinayetin tüm ayrıntıları ortaya çıkarıldı.

ŞEYMANUR’UN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabaha karşı saat 04.20 sıralarında gerçekleşen cinayetin ardından gözaltına alınan 19 yaşındaki Şeymanur Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şeymanur Ş.’nin ifadesi ortaya çıktı.

Kafede çalıştığını söyleyen Şeymanur Ş., olay günü daha önce aynı kafede çalıştığı iddia edilen Şilan K.’nın kızlı erkekli bir arkadaş grubuyla birlikte sipariş verdiğini anlattı. Servisi masaya götürdüğünü belirten Şeymanur Ş., ifadesinde şu sözlere yer verdi: “Yaptığım servisi beğenmedi. Beni patrona şikâyet etti. İş yeri sahibi de ‘Müşteriye nasıl davranıyorsun?’ diyerek beni kovdu.”

İddialara göre işten çıkarılmasından Şilan K.’yi sorumlu tutan Şeymanur Ş., evine giderek bir bıçak aldı ve tekrar kafeye döndü. İfadesinde, Şilan K.’ya saldırmak amacıyla bıçağı savurduğunu, ancak araya giren arkadaşı Havin Taşçı’yı “yanlışlıkla” bıçakladığını söyledi.

GÖRGÜ TANIKLARI DOĞRULADI

Şeymanur Ş.’nin “Asıl hedefim Şilan’dı” şeklindeki ifadesi, olay yerindeki görgü tanıkları tarafından da doğrulandı.

Olayın ardından Şilan K. ve birkaç kişinin daha ifadesi alındı. Şilan K., ifadesinde Şeymanur Ş. ile servis nedeniyle tartıştığını, tartışma sonrasında Şeymanur’un kendisine bıçakla saldırmaya kalkıştığını söyledi.

ÖLEN HAVİN ŞİLAN'IN ARKADAŞIYDI

Araya girerek kavgayı ayırmaya çalışan arkadaşı Havin Taşçı’nın bu sırada bıçaklandığını belirtti.

Yapılan soruşturmada, hayatını kaybeden Havin Taşçı’nın Şilan K.’nın arkadaşı olduğu ve misafir olarak Eskişehir’den İstanbul’a geldiği ortaya çıktı.