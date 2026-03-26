İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, bilişim dünyasında "Siyah Şapkalı Hacker" (Black Hat Hacker) olarak tanınan G.C.G liderliğindeki bir suç örgütü deşifre edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

'UYUYAN HESAP' DETAYI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, suç örgütünün faaliyet alanı sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp uluslararası boyuta ulaştı.

Sabah'ın haberine göre; örgütün gerçekleştirdiği tespit edilen eylemler arasında banka soygunları da yer aldı. Zanlıların yurt dışında bulunan özellikle Volksbanken ve Kaaseler Sparkasse bankalardaki "uyuyan hesap" olarak tabir edilen hesaplardaki paraları bilişim hırsızlığıyla kendi hesaplarına aktardıkları, ayrıca kart kopyalama işlemleri yaptıkları belirlendi.

VERİLERİ ÜCRET KARŞILIĞI SATMIŞLAR

Siber çetenin Facebook veri tabanına sızarak yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel veriyi ele geçirdiği, ayrıca 10 bin 768 kişinin Instagram, Facebook ve e-posta adreslerine ait kullanıcı adı ve şifrelerini depoladıkları tespit edildi. Kamu kurumlarının veri tabanlarına erişerek vatandaşların bilgilerini çalan çetenin, "Avatar" ve "Sor Gelsin" isimli özel sorgu panelleri oluşturduğu ve bu verileri ücret karşılığında sattığı ortaya çıktı.

TELEGRAM ÜZERİNDEN PAZARLAMA

Şebekenin bir sigorta şirketinin sistemine girdiği, 5 bin 500 adet kaza poliçesi çaldığı, ayrıca, güvenlik kontrolü için elinde kimlik tutarak fotoğraf çektiren yerli ve yabancı kişilerin bu görsellerini ele geçirip Telegram üzerinden pazarladıkları saptandı.

VERİ HIRSIZLIĞININ EĞİTİM VİDEOSUNU ÇEKMİŞLER

Şüphelilerin suç işleme yöntemlerini kart kopyalama, Facebook'a sızma gibi uygulamalı eğitim videoları çekerek kayıt altına aldıkları ve çok sayıda casus yazılım kullandıkları görüldü.

DİJİTAL DELİLLER ELE VERDİ

Şüphelilerden Osman Yıldırım'ın evinde yapılan aramalarda ele geçirilen harddiskler ve dijital cihazlar, suç örgütünün tüm çalışma sistemini gözler önüne serdi. El konulan materyallerde, Milyonlarca kişiye ait kişisel veri klasörleri, suç yöntemlerine dair eğitim videoları, Swift işlemleri ve para transferlerine ilişkin dekontlar, WhatsApp yazışmaları ve suç planlarının yapıldığı Zoom toplantı kayıtları yer aldı. Şüphelilerin ayrıca yasa dışı bir IPTV platformu kurmak üzere Zoom üzerinden organize oldukları ve siber dünyaya dair tüm teknik imkanları suç işlemek amacıyla kullandıkları belirtildi.