İstanbul'un Avcılar ilçesinde dolmuş durağında bekleyen genç kız hayatının şokunu yaşadı.

Kafasında takke, elinde zikirmatik bulunan yaşlı bir vatandaş iddiaya göre durakta bekleyen genç kızın kalçasına vurup kaçtı.

'ELİM ÇARPTI'

Vatandaşların müdahalesiyle yakalanan şahıs, 'Kusura bakma, elim çarptı' diye kendini savundu.

Yaşadığı şoku atlatamayan genç kız nefes nefese cep telefonuyla şahsın yakalandığı anı kaydetti.

'BENİM KALÇAMA NEDEN VURUYORSUN?'

'Ne yaptığını sanıyorsun sen?' diyen genç kız, 'Ne vuruyorsun benim bacağıma? Benim kalçama neden vuruyorsun? Çekiyorum şu anda videonu, haberin olsun şerefsiz! Kaç yaşında adamsın utanmıyor musun? Şikayetçiyim ya! Uzak dur benden... Kaç yaşında adam utanmıyor ya!' ifadelerini kullandı.

Çevrede bulunanlar ise genç kızı sakinleştirmeye çalıştı.