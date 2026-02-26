Gaziosmanpaşa'da 25 yaşındaki Serhat K., sokakta yürürken kız kardeşini Murat Yaşar ile birlikte gördü. İkili arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Serhat K., yanında taşıdığı bıçağı çıkararak Murat Yaşar'ı iki bacağından birden bıçakladı ve olay yerinden hızla kaçtı.
AĞIR YARALANAN GENÇ KURTARILAMADI
Kanlar içinde yere yığılan Murat Yaşar'ı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı gence ilk müdahaleyi sokakta yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Murat Yaşar, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.
POLİS CİNAYET ZANLISINI YAKALADI
Yaşanan kanlı kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüleri inceleyen ve şüphelinin peşine düşen polis ekipleri, cinayet zanlısı Serhat K.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet güçleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.