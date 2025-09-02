Geçtiğimiz cumartesi günü akşam saatlerinde Eyüpsultan’da silahlı bir saldırı meydana geldi. 20 yaşındaki Nesimi Acar, yolda yürürken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabanca ile vuruldu.

Karnına ve bacağına isabet eden iki mermi sonucu ağır yaralanan Acar’ın, daha önce de benzer bir saldırının hedefi olduğu iddia edildi.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü, ardından ailesine teslim edilerek defnedildi.

YİNE ÇETE HESAPLAŞMASI

Ekol TV muhabiri Dilara Şahin'in haberine göre, Acar’ın hayatını kaybetmesinin ardında, son dönemde artış gösteren yeni nesil suç yapılanmalarının bulunduğu öne sürüldü.

Ayrıca geçtiğimiz yıl da aynı çete üyeleri tarafından silahlı saldırıya uğradığı ve yaralı olarak kurtulduğu ortaya çıktı.

SALDIRGAN YAKALANDI!

Gayrettepe Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.