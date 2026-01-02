İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde motosikletli iki şüpheli, sokakta bulunan üç kişiye silahlı saldırı düzenledi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan ikisi hayatını kaybederken, bir kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi ile Türkmen Sokak'ın kesişiminde kimlikleri henüz belirlenemeyen motosikletli iki şüpheli, sokakta bulunan Hasan Ali, Levent Öner ve Muhammet Gözsu'ya ateş açtı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının ardından şüpheliler olay yerinden kaçarken, üç kişi yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri cadde ve sokakta güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Hasan Ali ile Muhammet Gözsu, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.