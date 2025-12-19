İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan 4 katlı binanın çatısından kopan parçalar sokak üzerinde park halindeki araçların üzerine düştü.
Yeşiltepe Mahallesi 57 Sokak'taki tahliye edilen 4 katlı binanın çatısından kopan parçalar, park halinde bulunan 3 aracın üzerine düştü.
Olayda yaralanan olmazken araçlar ise kullanılamaz hale geldi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, güvenlik amacıyla sokağı kapattı.
İtfaiye ekiplerinin bölgedeki incelemesi devam ediyor.