İstanbul'da son yıllarda hızla artan kira fiyatları ve konut krizi, kiralık ev bulmayı her geçen gün daha da güçleştiriyor. Özellikle Şile gibi şehir merkezine uzak, doğal alanlara yakın bölgeler bile artık kolay ulaşılabilir değil. Ancak bu kez sosyal medyada gündem olan bir ilan, konut sorunundan çok farklı bir tartışmayı beraberinde getirdi. Şile’deki bir müstakil ev için verilen bu ilanda kira talep edilmiyor fakat evde yaşamak isteyenlerin karşılaması gereken şartlar var...

İlan, İstanbul’un Şile ilçesinde yer alan bir 1+1 müstakil ev için verildi. Ev sadece 50 metrekare büyüklüğünde olsa da, yanında tam 16 dönümlük bir arazi bulunuyor ve evin kira bedeli sıfır ancak evin tamamen karşılıksız verildiği anlamına gelmiyor.

Ev sahibi, kira alınmayacağını ve maaş verilmeyeceğini belirtiyor, fakat evde yaşayacak kişinin büyük bir bahçeye sahip olan bu arazide sorumluluk alması ve tarla işlerini yapabilecek kapasitede olması gerekiyor.

SAĞLIKLI OLMASI ŞART

İlanda yer alan kriterler arasında en dikkat çekenlerden biri, evde yaşayacak kişinin orta yaşlı ve sağlık sorunu olmayan biri olması gerektiği. Ev sahibi, bunun nedenini 16 dönümlük bahçenin düzenli bakımı ve tarla işleri olarak açıklıyor.

Uzun süreli kalacak, ciddi kişilerin tercih edildiği vurgulanan ilanda adayların, kendilerini tanıtan bir yazıyı WhatsApp üzerinden göndermeleri gerekiyor.

İşte o ilanda yer alan şartlar;

"Yerimiz konum bilgisi için bilgi alınız.

16 Dönüm Arazi İçinde Kiralık Ev Kira Alınmayacaktır.

Maaş Verilmeyecektir.

Yaşayacak Kişinin 16 Dönüm Bahçe İçinde Bazı Sorumlulukları Olacaktır.

Ev 1+1 – 50 M2’dir.

Orta Yaşlı Olup Sağlık Sorunu Olmayan Tarla İşlerini Yapabilecek Ciddi Uzun Süre Kalmak İsteyenler Kendilerini Tanıtan Yazıyı WhatsApp Üzerinden Göndermeleri Gerekmektedir."