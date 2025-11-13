İlginç olay İstanbul'un Fatih İlçesi Kumkapı Semti'nde yaşandı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle Nişanca Mahallesi, Molataşı Caddesi'nde bulunan bir apartman dairesinde kavga çıktı.

PENCEREDEN DIŞARI ATILDI

Evde bulunanlar tarafından bir şahıs pencereden dışarı atıldı, çatıya düştü.

Olayın hemen ardından sokakta bekleyen bir kişi de elindeki bıçakla başka bir şahsı kovalamaya başladı.

Görüntüleri olay yerinde bulunan bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

'FATİH KÜÇÜK AMERİKA'

Sosyal medyada videonun yayılmasının ardından vatandaşlar, "Teksas'a döndü şehir ne hale geldi güzel İstanbulum", "Az önce geçtim oradan bir şey yoktu iki dakika boş kalmıyor", "Kumkapı göçmen kaçak ne ararsan var", "Sultan Market’in orası yine karışmış", "72 buçuk milletin yaşadığı küçük Amerika Fatih'e hoş geldiniz. Welcome to Fatih" yorumları yaptı.