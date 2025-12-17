İstanbul’da etkisini giderek artıran kuraklık, barajlardaki doluluk oranlarını kritik seviyelere düşürdü. İSKİ verilerine göre kente su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 17,83’e gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyeleri arasına girdi. Yetkililer kısa vadede kesinti öngörülmediğini söyledi ancak su kesintisi riskinin sürdüğüne dikkat çekerek 'durum kırılgan' dedi.

BARAJLARDA ALARM SEVİYESİ

İSKİ’nin resmi internet sitesinde yayımlanan güncel verilere göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 17,83 olarak ölçüldü. Uzmanlar düşüşün temel nedenleri arasında uzun süredir devam eden yağış azlığı ve mevsim normallerinin altında seyreden yağış rejimini gözler önüne serdi.

METEOROLOJİ HARİTASINA GÖRE RİSK BÜYÜK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Haziran 2025 ile Kasım 2025 dönemini kapsayan altı aylık kuraklık haritasında Türkiye’nin büyük bölümü orta şiddetli ve şiddetli kuraklık sınıfında yer aldı. İstanbul ve Marmara Bölgesi de riskli alanlar arasında gösterildi. Harita verileri kuraklığın önümüzdeki dönemde de etkisini sürdürebileceğine işaret ediyor.

ŞİMDİLİK KESİNTİ YOK

İSKİ yetkilileri mevcut koşullara rağmen İstanbul’a kesintisiz su sağlanması için tüm sistemlerin aktif şekilde yönetildiğini, alternatif kaynakların ve iletim hatlarının devrede olduğunu bildirdi. Ancak günlük su tüketiminin yüksek seviyelerde seyretmesinin süreci daha kırılgan hale getirdiği vurgulandı.

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ ÇAĞRI YAPTI

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa yaptığı açıklamada barajlardaki su seviyesinin son 10 yılın en düşük noktasında olduğunu belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu. Başa, şehre kesintisiz su temini için tüm önlemlerin alındığını ancak bu süreçte bireysel tasarrufun hayati önemde olduğunu ifade etti.

Yetkililer özellikle evsel kullanımda gereksiz su tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurgularken, günlük alışkanlıklarda yapılacak küçük değişikliklerin ciddi tasarruf sağlayabileceğine dikkat çekti.