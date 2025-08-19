İstanbul'da da şubesi bulunan Dünyaca ünlü özel kulüp zinciri Soho House, Hollywood oyuncusu ve yatırımcı Ashton Kutcher’ın da aralarında bulunduğu bir konsorsiyum tarafından 2,7 milyar dolara (2 milyar sterlin) satın alındı. Anlaşmaya, ABD’nin üçüncü büyük otel grubu MCR Hotels liderlik etti.

İlk kulübünü 1995’te Londra’da açan Soho House, bugün Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’da 46 kulüp ile birçok lüks konaklama işletmesine sahip. Kate Moss, Kendall Jenner, Ellie Goulding ve Sussex Dükü ile Düşesi’nin de aralarında bulunduğu isimlerin üye olduğu mekanlar, yıllar boyunca A-list ünlülerin uğrak noktası oldu.

Prens Harry ve Meghan Markle’ın da ilk buluşmasını Londra’daki Soho House’ta gerçekleştirdiği biliniyor.

BORSA'YA AÇILDIKTAN SONRA DEĞER KAYBETTİ

Ancak şirket, 2021’de New York Borsası’na açıldıktan sonra değer kaybetti. Bir zamanlar ayrıcalıklı görülen imajının zedelenmesiyle kâr elde etmekte zorlanan Soho House’un hisseleri hızla düştü. Anlaşma kapsamında şirket yeniden özel mülkiyete dönerken, hissedarlar mevcut paylarını koruyacak. Kurucu Nick Jones ve ünlü iş insanı Richard Caring bunlar arasında yer alıyor.

HOLLYWOOD YILDIZI YÖNETİMDE

Yeni dönemde Ashton Kutcher yönetim kuruluna katılacak. MCR’nin patronu Tyler Morse da kurulda yer alacak. Morse, “MCR’deki herkesin Soho House yolculuğunun bir parçası olmaktan heyecan duyduğunu” söyledi.

İSTANBUL'DA TARİHİ BİNADA FAALİYET GÖSTERİYOR

Soho House’un İstanbul şubesi, 2015 yılında Beyoğlu’nda 1873 tarihli Palazzo Corpi binasında açıldı. Orijinal freskleriyle dikkat çeken mekan, geleneksel Türk hamamı, sinema salonu, boks ringi, spa, spor salonu ve Boğaz manzaralı terasıyla öne çıkıyor. Kulüpte ayrıca dört restoran bulunuyor.