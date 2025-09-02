İstanbul taksilerinde yeni dönem başlıyor. Yalnızca dijital uygulamalar üzerinden çağrılacağı taksiler için bugün ihale dakikalar sonra sonra başlayacak.

İstanbul'un uzun yıllardır süren taksi sorununa nefes olacak proje İBB'den geldi. Uygulama tabanlı 150 taksi için bugün ihale düzenlenecek.

-Dijital taksi uygulamalarıyla entegre çalışan sistem, yatırımcılara sabit ve öngörülebilir kazanç modeli sunuyor. Temassız ödeme imkanı, düzenli takip ve şeffaf işleyiş sayesinde yatırımcılara her ay düzenli gelir sağlanabilecek.

-İstanbul'da yıllardır yasal zeminde olmayan plaka kiralama uygulamaları bu modelle kayıt altına alınıyor. Uygulamaya dahil araçlar her yıl Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü (TAHKUK) denetiminden geçecek.

-Araç donanımı, sürücü davranışı, temizlik ve uygulama entegrasyonu gibi kriterlerle kalite sürekli kontrol altında tutulacak.