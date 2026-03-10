Dünyanın en ünlü müzisyenlerinden Kanye West, 30 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda sahneye çıkacak.



Ünlü rapçinin konseri için 50 bin bilet satışa sunulurken, ilk 7 saat içinde 35 bin biletin satıldığı duyuruldu. Bu rakam, Türkiye'de konser düzenleyen yabancı bir müzisyen ya da grubun ilk günde sattığı en yüksek bilet sayısı olarak kayıtlara geçti.





BİLETLER 5 BİN 400 TL'DEN BAŞLIYOR



50 binin üzerinde seyircinin katılması beklenen konserde bilet fiyatları 5 bin 400 liradan başlıyor. 7 bin 200 TL ve 18 bin liraya farklı kategorilerde biletler de sunulurken, en yüksek bilet fiyatı ise 'elmas' kategorisine ayrıldı. Bu kategoride satışa sunulan 35 bin TL'lik biletlerin ise dakikalar içerisinde tükendiği öğrenildi.







