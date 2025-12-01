İstanbul Üsküdar'da, tadilat halindeki ahşap köşkte akşam saatlerinde yangın çıktı. İstanbul İtfaiyesi ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
Üsküdar'ın Kısıklı Mahallesi'nde Büyük Çamlıca Caddesi'ndeki ahşap köşkte akşam saatlerinde yangın çıktı. Tadilat çalışmaları yapıldığı öğrenilen köşkteki yangın vatandaşlar tarafından itfaiyeye bildirildi.
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Olay yerine İstanbul İtfaiyesi'nden çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangına farklı noktalardan müdahale edilirken, alevlerin çevredeki diğer yapılara sıçramaması için güvenlik önlemleri alındı.
İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.