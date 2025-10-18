İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kaza, E5 karayolunda trafiği adeta kilitledi. Mimar Sinan istikametine seyir halinde olan bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.
Tır Yan Yattı, Trafik Durdu
E5 karayolu Büyükçekmece mevkiinde yaşanan kazada, tırın devrilmesiyle birlikte araç trafiği durma noktasına geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler Müdahale Etti
Yol güvenliğini sağlamak ve devrilen tırı kaldırmak için çalışmalar başlatılırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Yetkililer, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.