Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve görevden alınmasına yönelik alınan kararın ardından kent genelinde başlayan protesto gösterilerine karşı yeni bir ulaşım tedbiri hayata geçirildi.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği’nin kararı doğrultusunda bugün saat 17.30 itibarıyla M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı geçici süreyle hizmet dışı bırakıldı.

Yapılan bilgilendirmede, “Araçlar Taksim istasyonunda durmaksızın seferlerine devam edecektir,” denildi.

Söz konusu kısıtlamanın ne kadar süreceği hakkında ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Yetkililer, yeni bir duyuru yapılana kadar vatandaşların alternatif ulaşım güzergâhlarını kullanmalarını tavsiye ediyor.