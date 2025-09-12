İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasına ilişkin teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu kapsamda elektronik tam bilet 27 liradan 35 liraya, Mavi Kart aylık abonman ücretinin 2 bin 120 liradan 2 bin 748 liraya çıkarıldı.

Deniz yolu taşımacılığında Üsküdar-Eminönü seferinin 34,20 liradan 44,33 liraya, Kadıköy-Eminönü ile Kadıköy-Beşiktaş seferlerinin 38,11 liradan 49,40 liraya, Bostancı-Adalar seferinin 100,45 liradan 130,22 liraya artırıldı.

Taksilerde taksimetre açılış ücretinin 42 liradan 54,50 liraya, mesafe ücretinin kilometre başına 28 liradan 36,30 liraya, zaman tarifesi ücretinin saatlik 350 liradan 453,71 liraya, kısa mesafe ücretinin 135 liradan 175 liraya yükseltildi.

Minibüslerde "indibindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücretinin 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arası 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arası 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arası 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arası 30 liradan 39 liraya, öğrenci ücretinin de 16 liradan 21 liraya çıkarıldı.

Okul servis ücretlerinde 0 ile 1 kilometre arası mesafe ücretinin 2 bin 605 liradan 3 bin 376 liraya, personel servis ücretlerinin ise 1355 liradan 1757 liraya yükseltildi.

Zam tarifesinin 15 Eylül'den itibaren geçerli olacağı öğrenildi.