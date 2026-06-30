D-100 Karayolu Yakuplu mevkisi Ankara istikametinde seyreden 34 BC 2948 plakalı kamyonet, iddiaya göre freninin boşalması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarparak refüje çıktı.
Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada hafif yaralandığı tespit edilen sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Meydana gelen kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nun Ankara yönündeki trafik akışında yoğunluk oluştu.