İstanbul'da yaz tatilinin sona ermesinin ardından geçen hafta okulların açılmasıyla birlikte kent genelinde trafik yoğunluğu arttı.
Okul servislerinin de yola çıktığı akşam saatlerinde araçlar trafiği kilit duruma getirdi.
İstanbul'da haftanın son iş günü olan cuma trafiği ise erken başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.
Avrupa Yakası'nda yoğunluk yüzde 76'ya çıkarken, Anadolu Yakası'nda yüzde 72 seviyesinde ölçüldü.