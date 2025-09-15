Haftanın ilk iş gününde İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu etkili oldu. Anadolu ve Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ile bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerledi.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Beylikdüzü, Avcılar, Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy mevkilerinde yoğunluk görüldü. Ters yönde ise Küçükçekmece’de araç arızası nedeniyle bir şeridin kapatılması trafiği artırdı. TEM Otoyolu’nun Ankara istikametinde Esenyurt ve Gaziosmanpaşa’da yoğunluk yaşanırken, Edirne yönünde akış daha rahattı. Avcılar-Haramidere, Basın Ekspres ve Mahmutbey bağlantı yollarında da yoğunluk oluştu.

Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde yoğunluk Uzunçayır’a, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde ise Kozyatağı’na kadar uzadı. D-100 kara yolunun Ankara yönünde Göztepe, Bostancı, Maltepe, Kartal ve Pendik’te trafik ağır ilerlerken; Edirne yönünde Pendik’ten başlayan yoğunluk, Maltepe, Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Avrasya Tüneli’ne kadar devam etti. TEM Otoyolu’nda Sultanbeyli’den Çamlıca gişeleri ve Altunizade’ye kadar yoğunluk gözlendi.

Toplu taşıma araçlarıyla işe ve okula gitmek isteyenler metro, metrobüs ve otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. İBB Cep Trafik verilerine göre, sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Avrupa Yakası’nda yüzde 58, Anadolu Yakası’nda ise yüzde 80 olarak ölçüldü.