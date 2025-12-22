Kıraç Terfi Merkezi'nde yapılacak kapasite artırımı ve inceleme çalışmaları ile bu merkezden beslenen isale hatlarında gerçekleştirilecek çalışmalar sırasında, size (23 Aralık 2025 Salı) saat 09.00'dan 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 04.00'e kadar Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'nin bazı mahallelerine su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılanmaya göre, Kıraç Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek kapasite artırımı ve revizyon çalışmaları kapsamında, bu merkezden beslenen isale hatlarında da çalışmalar yapılıyor. Çalışmalar nedeniyle (23 Aralık 2025 Salı) saat 09.00 ile 24 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 04.00 arasında İstanbul'un Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinde kayıtlı mahallelerde planlı su kesintisi yaşanıyor.

Yaygın salgınların bölgesel uzun vadeli içme suyunun daha sağlıklı karşılanabilirliğin sağlanması amacıyla gerçekleştirileceği belirtildi. Kesintiden etkilenecek mahalleler ve bölgeler şöyle sıralandı:

"Esenyurt İlçesi: Akçaburgaz, Atatürk, Gökevler, İstiklal, Mehterçeşme, Mevlana, Güzelyurt, Pınar, Çınar, Fatih, Üçevler, Akevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Talat Paşa, Osmangazi, Selahaddin Eyyubi, Battalgazi, Şehitler, Necip Fazıl Kısakürek ve Hürriyet Mahalleleri.

Beylikdüzü İlçesi: Cumhuriyet, Kavaklı, Yakuplu, Büyükşehir, Barış ve Adnan Kahveci Mahalleleri.

Büyükçekmece İlçesi: Pınartepe, Karaağaç, Alkent 2000, Çakmaklı, Cumhuriyet (üst kotları) ve Atatürk (üst kotları) Mahalleleri."