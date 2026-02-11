Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ünün yaşadığı İstanbul’da toplam nüfus 15 milyon 754 bini aşarken, ilçeler arasındaki hareketlilik dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Yüksek konut fiyatları nedeniyle özellikle merkezi semtlerden çevre ilçelere doğru belirgin bir göç yaşanıyor. Son açıklanan veriler, İstanbul’da ucuz konut arayışının nüfus dağılımını doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

Geçen yıl İstanbul’da kişi bazında en fazla nüfus artışı yaşanan ilçeler arasında Başakşehir ilk sırada yer aldı.

Başakşehir’i Esenyurt ve Arnavutköy takip etti. Tuzla, Sultanbeyli, Çekmeköy ve Silivri de artışın yoğun olduğu diğer ilçeler arasında yer aldı.

KİŞİ BAZLI ARTIŞ RAKAMLARI ŞÖYLE GERÇEKLEŞTİ:

Başakşehir: 16 bin 330 kişi

Esenyurt: 15 bin 536 kişi

Arnavutköy: 13 bin 601 kişi

Tuzla: 12 bin 465 kişi

Sultanbeyli: 9 bin 715 kişi

Çekmeköy: 9 bin 220 kişi

Silivri: 7 bin 873 kişi

Beylikdüzü: 7 bin 698 kişi

Sancaktepe: 5 bin 423 kişi

Bayrampaşa: 4 bin 675 kişi

Başakşehir, Arnavutköy, Çekmeköy ve Silivri’de yıllık nüfus artış oranı yüzde 3’ün üzerine çıkarken, Tuzla’da bu oran yüzde 4,14’e ulaştı.

Buna karşılık, İstanbul’un gözde ve merkezi ilçelerinde nüfus kaybı yaşandı. Kadıköy, Zeytinburnu, Ataşehir, Bakırköy ve Beşiktaş’ta geçen yıl nüfus geriledi.

NÜFUS KAYBI RAKAMLARI İSE ŞU ŞEKİLDE:

Kadıköy: 3 bin 616 kişi

Zeytinburnu: 2 bin 873 kişi

Ataşehir: 2 bin 741 kişi

Bakırköy: 1.689 kişi

Beşiktaş: 1.369 kişi

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, oransal olarak en yüksek düşüş yüzde -1,03 ile Zeytinburnu’nda gerçekleşti. Onu yüzde -0,82 ile Beşiktaş ve yüzde -0,78 ile Kadıköy izledi.

Veriler konut fiyatlarıyla birlikte değerlendirildiğinde tablo daha net ortaya çıkıyor.

Nüfusu artan ilçelerde metrekare fiyatları daha ulaşılabilir seviyelerde bulunuyor. Ocak 2026 verilerine göre Esenyurt’ta metrekare fiyatı 27 bin TL seviyesindeyken, Arnavutköy’de 39 bin TL, Silivri’de 38 bin TL civarında seyrediyor.

Merkezi ilçelerde ise fiyatlar çok daha yüksek. Kadıköy’de metrekare fiyatı 150 bin TL’yi aşarken, Beşiktaş’ta 152 bin TL seviyesine ulaşıyor. Bakırköy’de 110 bin TL, Ataşehir’de 77 bin TL ve Zeytinburnu’nda 73 bin TL seviyeleri görülüyor.

İstanbul’daki veriler, konut fiyatları ile nüfus hareketliliği arasında güçlü bir bağ olduğunu ortaya koyuyor. Uygun fiyatlı konut sunan ilçeler hızla büyürken, pahalı ve merkezi bölgelerde nüfus gerilemesi yaşanıyor.

Uzmanlara göre ulaşım projeleri, yeni konut yatırımları ve gelişen altyapı çalışmalarıyla birlikte çevre ilçelere yönelim önümüzdeki dönemde de sürebilir. Mega kentte artık öncelik merkezi lokasyondan çok, ulaşılabilir fiyatlı konutlara kaymış durumda.