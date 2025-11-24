İstanbul Valiliği, güvenlik gerekçeleriyle M2 Yenikapı–Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonunun ve F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı’nın 25 Kasım saat 15.00 itibarıyla geçici olarak kapatılmasına karar verdi. Karar, Metro İstanbul tarafından sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Metro İstanbul’un açıklamasında, Valilik talimatı doğrultusunda alınan tedbir gereği Taksim istasyonunun işletmeye kapatıldığı, trenlerin bu istasyonda durmadan seferlerine devam edeceği belirtildi. Ayrıca M2 hattındaki Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının da yolcu kullanımına kapatıldığı, yolcuların diğer giriş-çıkışları kullanabileceği ifade edildi.

F1 Taksim–Kabataş Füniküler Hattı’nın da aynı saatten itibaren ikinci bir duyuruya kadar hizmet vermeyeceği belirtildi.

Uygulamanın ne kadar süreceğine ilişkin Valilik tarafından henüz ek bir açıklama yapılmadı.