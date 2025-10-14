İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde ulaşım, kültür sanat, çevre ve kent ekonomisi başta olmak üzere birçok kaleme yapılacak zammı öngören gündem maddeleri ilgili komisyonlara sevk edildi.

İBB Meclisi Ekim Ayı Toplantıları'nın birinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasında yapıldı.

Soru önergelerinin verildiği ve gündem dışı konuşmaların yapıldığı mecliste gündem maddeleri de ilgili komisyonlara sevk edildi.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE GÖRÜŞÜLECEK

Bu kapsamda kentteki otobüs, metro, metrobüs, minibüs ve vapur gibi toplu ulaşım araçları ile taksi ve okul servislerini içeren ulaşım başta olmak üzere İSPARK otoparkları, kreşleri, spor alanlarını, tiyatro, konser ve sinema biletleri gibi birçok alandaki kalemlere yapılacak zammı öngören maddeler, "Tarife Komisyonu, Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu" başta olmak üzere ilgili komisyonlara gönderildi.

Komisyonların çalışmalarını tamamlamasının ardından gündem maddesinin ilerleyen günlerde yapılacak İBB Meclisi'ndeki oturumda görüşülmesi bekleniyor.

EYLÜL AYINDA ZAM YAPILMIŞTI

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının 12 Eylül'de yapılan üçüncü oturumunda, toplu ulaşım ile taksi ve okul servislerine yüzde 30 zam yapılmasına karar verilmişti.

Buna göre, minibüslerde ise "indi-bindi" diye tarif edilen en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar 25 liradan 32,50 liraya, 4 ile 7 kilometre arasında 26 liradan 34 liraya, 7 ile 11 kilometre arasında 27 liradan 35 liraya, 11 ile 15 kilometre arasında 28 liradan 36 liraya, 15 ile 20 kilometre arasında 30 liradan 39 liraya, öğrenci ücreti 16 liradan 21 liraya çıkartılmıştı

Elektronik tam bilet 35 lira, "Mavi Kart" aylık abonmana ise 2 bin 748 liraya yükselmişti.