Mevsim değişikliği, hava sıcaklıklarının ani düşüşü ve okulların açılmasıyla birlikte çocukların temasının artması, üst solunum yolu enfeksiyonlarının yayılımını hızlandırdı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentteki son durum ve alınan tedbirlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"SON BİR AYDA 559 BİN BAŞVURU YAPILDI"

İstanbul'da olası salgınları takip eden bir erken uyarı sisteminin bulunduğunu belirten Doç. Dr. Güner, "İstanbul'da sonbaharla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları tahmin ettiğimiz şekilde artmaya başladı. Son bir ayda yaklaşık 559 bin kişi üst solunum yolu enfeksiyonu şikayetleriyle hastanelerimize başvurdu. Ancak geçen seneye göre ekstra bir artışla karşı karşıya değiliz. Şu anda yatak ve yoğun bakım doluluk oranlarımızla ilgili herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor" dedi.

"46 BİN SERVİS VE 6 BİN YOĞUN BAKIM YATAĞIYLA HAZIRIZ"

İstanbul'un kış ve güz dönemine yönelik tüm hazırlıklarını tamamladığını vurgulayan Güner, kentte 46 bin servis yatağı ve 6 bini aşkın yoğun bakım yatağı ile her türlü senaryoya karşı tedbirli olunduğunu ifade etti.

"HASTA ÇOCUKLARI İYİLEŞMEDEN OKULA GÖNDERMEYİN"

Enfeksiyonların orta yaş ve çocuklarda hafif seyrederken; kronik hastalığı bulunan, düşkün ve yatağa bağımlı yaşlılarda ölümcül tablolara yol açabileceği uyarısında bulunan Güner, şu önlemlere dikkat çekti:

Semptom takibi: Ateş, öksürük, burun akıntısı ve boğaz ağrısı olan çocuklar tam olarak iyileşmeden okula gönderilmemeli.

Hijyen ve havalandırma: Bulaş riskini düşürmek için kapalı alanlar ve sınıflar sık sık havalandırılmalı.

Sağlıklı yaşam: Dengeli beslenme, yeterli sıvı alımı ve düzenli uyku bağışıklık sistemi için kritik önem taşıyor.

RİSK GRUBUNA "ÜCRETSİZ GRİP AŞISI" HATIRLATMASI

Grip aşılarının hastalık ortaya çıkmadan yaptırılmasının önemine değinen Doç. Dr. Abdullah Emre Güner; yaşlıların, kronik hastaların ve risk grubundaki vatandaşların aile hekimlerine başvurarak reçetelerini yazdırabileceklerini ve aşılarını eczanelerden ücretsiz temin edebileceklerini hatırlattı.