İstanbul Valiliği, özellikle popüler semtlerde çokça tartışma konusu olan yüksek vale ücretlerine müdahale etti.

Ekonomim'de yer alan habere göre, valilik bu hizmetlere yönelik azami fiyat tarifesinde yüzde 20-25 oranında bir artışa gitti. Böylece, geçen yıl ilk kez belirlenen vale hizmetleri ücret tarifesi, bu yıl tekrar güncellenerek yeni bir düzenleme yapılmış oldu.

Yeni tarifeye göre, AVM'lerde vale ücreti 250-375 lira, hastanelerde 190-250 lira, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 310-500 lira, havalimanlarında ise 600 lira olarak belirlendi.

FİYATLAR BÖLGE BÖLGE DEĞİŞİYOR

Yeni tarifede, İstanbul’daki ilçeler üç bölgeye ayrılarak farklı fiyatlandırma uygulandı.

1. Bölge, vale hizmetlerinin en yoğun talep gördüğü Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy gibi bölgeleri kapsıyor ve burada AVM’lerde vale ücreti 375 lira, hastanelerde 250 lira, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde ise 500 lira olarak belirlendi.

2. Bölge (Adalar, Ataşehir, Beylikdüzü, Üsküdar gibi) için AVM'lerde 310 lira, hastanelerde 190 lira, otellerde 375 lira oldu.

3. Bölge (Arnavutköy, Çatalca, Esenler gibi) için ise AVM'lerde 250 lira, hastanelerde 190 lira, otel, restoran ve eğlence merkezlerinde 310 lira olarak fiyatlar tespit edildi.

HAVA LİMANLARINDA 600 TL OLDU

Ayrıca İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda daha önce belirlenen 500 liralık ücret de 600 liraya çıkarıldı.

İstanbul'un popüler semtlerinde vale ücretlerinin 1000 lirayı aşması vatandaşların tepkisini çekmişti. Bu nedenle İstanbul Ticaret Odası (İTO), Valilik kararı ile yeni fiyat tarifesini belirleyerek, sektördeki düzensizliğin önüne geçmeyi amaçlamıştı.

Yeni fiyat tarifesine uymayan işletmelere İstanbul Valiliği tarafından ağır cezalar uygulanacağı belirtildi, ancak cezaların sınırı hakkında bilgi verilmedi.