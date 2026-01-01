İstanbul güne beyaz örtü ve kuvvetli rüzgarla uyandı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ulaşımda aksama riskini ve buzlanma tehlikesini beraberinde getirdi. Bu durum, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği konusundaki beklentiyi zirveye taşıdı.

KRİTİK İLÇELER MERCEK ALTINDA

Meteorolojik verilere göre kar yağışı; Şile, Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Sultanbeyli, Sancaktepe, Pendik, Sarıyer ve Arnavutköy gibi kuzey ve yüksek kesimlerdeki ilçelerde yer yer örtü oluşturmaya başladı. Sabaha karşı etkisini artırması beklenen buzlanma riski, öğrenci servisleri ve toplu taşıma araçları için güvenlik endişesi yaratıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Şu an itibarıyla İstanbul Valiliği’nden 2 Ocak Cuma günü için resmi bir tatil kararı açıklanmadı.

Vali Davut Gül başkanlığındaki heyet, AKOM ve Meteoroloji’den gelen anlık verileri değerlendirmeye devam ediyor. Mevcut durumda eğitim-öğretimin normal seyrinde devam etmesi beklenirken, hava muhalefetinin şiddetlenmesi durumunda gece geç saatlerde veya sabahın ilk ışıklarında bir duyuru yapılabileceği belirtiliyor.

KAMU PERSONELİNİN DE BEKLEYİŞİ DEVAM EDİYOR

Olası bir tatil kararında sadece öğrenciler değil; kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan personel için de idari izin seçeneği masada bulunuyor.