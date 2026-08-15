İstanbul'da yarın gerçekleştirilecek 2026 Uluslararası Asya ve Avrupa Triatlon Şampiyonası nedeniyle kent genelinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin kullanabileceği alternatif güzergahları da açıkladı.

Şampiyona kapsamında 04.45'ten etkinlik sona erene kadar** Beykoz ve Üsküdar'da Atatürk Caddesi'nin sahil yönüne bağlantı sağlayan yolların yanı sıra Cuma Yolu Caddesi ve Körfez Caddesi araç trafiğine kapalı olacak.

Sürücülerin alternatif olarak Küçüksu ve Göksu caddeleri ile Mehmet Ali Birand ve Atatürk caddelerinin Kavacık yönünü kullanabileceği belirtildi.

TEM VE FSM GÜZERGAHLARINDA DA KISITLAMA

Triatlon nedeniyle TEM Otoyolu'nun güney yönünde Maslak-Sarıyer yan yol ayrımlarından Ankara istikametine geçiş, Maslak yan yoldan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönü ve Levent ile Etiler-Baltalimanı tarafından TEM güney yönüne katılım sağlanamayacak.

Ayrıca Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Ankara istikameti, TEM güneyden Anadolu Yakası yönündeki ayrımlar, Yeni Riva Yolu ile Kavacık'tan Atatürk Caddesi'ne ulaşan trafik akışı da etkinlik süresince kapatılacak.

Bu güzergahların yerine Büyükdere Caddesi, Kuzey Marmara Otoyolu, D-100 güney yönünden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin Ankara istikameti tercih edilebilecek. Yeni Riva Yolu ve Kavacık üzerinden köprü aracılığıyla TEM güney Ankara yönüne ulaşım da alternatif olarak kullanılabilecek.

SARIYER VE BEŞİKTAŞ'TA DA TRAFİK DÜZENLEMESİ

Sarıyer ve Beşiktaş'ta ise Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer ile Zincirlikuyu-Levent yönleri ve Çilekli Tesisleri'nden TEM'in güney yönüne bağlantı sağlayan trafik akışı kapatılacak.

Sürücülerin alternatif güzergah olarak Büyükdere Caddesi ile Uğur Mumcu Caddesi'ni kullanmaları istendi.